Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:30

Лучший игрок прошлого сезона КХЛ нашёл новый клуб после ухода из «Салавата Юлаева»

Mash на спорте: Покинувший Салават Юлаев Ливо подписал контракт с ХК Трактор

Джошуа Ливо. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Джошуа Ливо. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Канадский хоккеист Джош Ливо стал игроком челябинского «Трактора» — официальное объявление ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает «Mash на спорте» со ссылкой на близкий к клубу источник.

Годовой доход хоккеиста составит около 70 млн рублей. Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ недавно досрочно расторг контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым» — по данным инсайдеров, из-за пропуска тренировочного сбора.

Телеграм-канал смог связаться с человеком, близким к Ливо. По его словам, руководство СЮ намеренно стремилось избавиться от канадца из-за дороговизны его контракта. Собеседник «Mash на спорте» добавил, что когда стало известно о разрыве договора «Салавата Юлаева» с Ливо, тот находился в Канаде и оформлял рабочую визу, о чём заблаговременно уведомил клуб.

Первый матч под новым именем «Шанхай Дрэгонс» проведёт 6 сентября
Первый матч под новым именем «Шанхай Дрэгонс» проведёт 6 сентября

Напомним, что выступавший за «Салават Юлаев» Джошуа Ливо стал самым ценным игроком в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25. Форвард набрал 80 очков (49 заброшенных шайб и 31 голевая передача) за 62 матча в рамках регулярного чемпионата. Также Ливо побил рекорд по числу голов за регулярный чемпионат.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ХК Трактор
  • ХК Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar