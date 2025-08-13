Лучший игрок прошлого сезона КХЛ нашёл новый клуб после ухода из «Салавата Юлаева»
Mash на спорте: Покинувший Салават Юлаев Ливо подписал контракт с ХК Трактор
Джошуа Ливо. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Канадский хоккеист Джош Ливо стал игроком челябинского «Трактора» — официальное объявление ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает «Mash на спорте» со ссылкой на близкий к клубу источник.
Годовой доход хоккеиста составит около 70 млн рублей. Самый ценный игрок прошлого сезона КХЛ недавно досрочно расторг контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым» — по данным инсайдеров, из-за пропуска тренировочного сбора.
Телеграм-канал смог связаться с человеком, близким к Ливо. По его словам, руководство СЮ намеренно стремилось избавиться от канадца из-за дороговизны его контракта. Собеседник «Mash на спорте» добавил, что когда стало известно о разрыве договора «Салавата Юлаева» с Ливо, тот находился в Канаде и оформлял рабочую визу, о чём заблаговременно уведомил клуб.
Напомним, что выступавший за «Салават Юлаев» Джошуа Ливо стал самым ценным игроком в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25. Форвард набрал 80 очков (49 заброшенных шайб и 31 голевая передача) за 62 матча в рамках регулярного чемпионата. Также Ливо побил рекорд по числу голов за регулярный чемпионат.