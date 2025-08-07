Первый матч под новым именем «Шанхай Дрэгонс» проведёт 6 сентября

Китайский хоккейный клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» официально сменил название на «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщила пресс-служба команды, сопроводив новость слоганом: «Новая эра — новые мы».

Клуб выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона 2016/17. Единственный выход в плей-офф был зафиксирован в дебютный год — тогда команда уступила «Металлургу» из Магнитогорска со счётом 1:4 в серии первого раунда.

До 2020 года клуб проводил домашние матчи в Китае, но из-за пандемии временно переехал в подмосковные Мытищи. С нового сезона 2025/26 команда будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.