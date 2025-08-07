Китайские «драконы» прекратили существование в КХЛ после девяти сезонов
Китайский хоккейный клуб Куньлунь Ред Стар объявил о выходе из КХЛ
Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Хоккейный клуб из Пекина — «Куньлунь Ред Стар» — прекращает своё участие в Континентальной хоккейной лиге в привычном формате. 6 августа «драконы» обратилась к своим поклонникам в соцсетях, выразив благодарность за поддержку на протяжении всех лет существования.
«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы. Все истории когда‑нибудь заканчиваются и начинаются заново», — сказано в публикации.
Таким образом, клуб прекратил своё существование в текущем виде в КХЛ. Китайский «Куньлунь Ред Стар» дебютировал в лиге в 2016 году. За всё время команда лишь однажды пробилась в плей-офф — в дебютном сезоне, где в первом раунде уступила «Металлургу» со счётом 1:4 по серии.
