Китайские «драконы» прекратили существование в КХЛ после девяти сезонов

Хоккейный клуб из Пекина — «Куньлунь Ред Стар» — прекращает своё участие в Континентальной хоккейной лиге в привычном формате. 6 августа «драконы» обратилась к своим поклонникам в соцсетях, выразив благодарность за поддержку на протяжении всех лет существования.

«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы. Все истории когда‑нибудь заканчиваются и начинаются заново», — сказано в публикации.