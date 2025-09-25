Зенит оштрафован на 500 тысяч за оскорбительный баннер про Дегтярёва

Петербургский футбольный клуб «Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер с оскорбительными высказываниями в адрес министра спорта Михаила Дегтярёва. Такое решение принял Комитет по дисциплине РФС.

Инцидент произошёл во время кубкового матча с «Ахматом», когда болельщики вывесили огромное полотно, на котором главу спортивного ведомства назвали «некомпетентным быдлом». Поводом для такой акции стали слова Дегтярёва о том, что он не знает, кто такой главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По информации источника, баннер был быстро изъят службой безопасности стадиона.

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что задержаны двое авторов перфоманса, их дела переданы в суд, оба признали свою вину. Помимо штрафа за баннер, с клуба взыскали дополнительно 100 тысяч рублей за нецензурную лексику, звучавшую во время игры. Комментируя ситуацию, министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что прекрасно помнит, как награждал Семака.

«Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашёл на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенит», — передаёт Mash на спорте.