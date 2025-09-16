ФНС заблокировала счета футболиста Зенита Александра Соболева
Футболист Александр Соболев. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"
Счета нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Соболева были заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС). Данную информацию передаёт издание «Постньюс».
В конце августа ведомство заморозило несколько счетов спортсмена в двух крупных банках из-за несвоевременно предоставленной отчётности по его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. ИП Соболев зарегистрировал в июле прошлого года в Барнауле для операций с недвижимым имуществом.
Отмечается, что у футболиста отсутствуют налоговые задолженности и исполнительные производства. Блокировка счетов произведена исключительно в связи с нарушением сроков подачи документов.
Проблемы с ФНС могут ждать и российского исполнителя Сергея Жукова. По некоторым данным, певец накопил задолженность в размере более одного миллиона рублей.