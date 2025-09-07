Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 10:48

Блогерша Ида Галич избежала блокировки счетов, оплатив долг перед ФНС

Блогерша Ида Галич полностью погасила налоговую задолженность в 395 тыс. рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Известная блогерша и телеведущая Ида Галич полностью погасила налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму 395 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Долг образовался из-за неуплаты обязательных выплат по её деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговая служба угрожала ей применением санкций в виде блокировки банковских счетов.

В настоящее время, по данным издания, с блогером не числится каких-либо недоимок и открытых исполнительных производств со стороны ФНС. Таким образом, Галич удалось избежать применения ограничительных мер и полностью урегулировать финансовые обязательства перед государством.

Но долг Галич не сравнится с бывшими тёщей и тестем Николая Баскова. Ранее стало известно, что общая сумма долгов Евгении и Бориса Шпигелей превысила 17,1 миллиарда рублей. Из них более 16,2 миллиарда рублей приходятся на задолженности, связанные с решениями Генеральной прокуратуры.

