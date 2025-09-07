Блогерша Ида Галич избежала блокировки счетов, оплатив долг перед ФНС

Известная блогерша и телеведущая Ида Галич полностью погасила налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму 395 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Долг образовался из-за неуплаты обязательных выплат по её деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговая служба угрожала ей применением санкций в виде блокировки банковских счетов.