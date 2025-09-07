Блогерша Ида Галич избежала блокировки счетов, оплатив долг перед ФНС
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida
Известная блогерша и телеведущая Ида Галич полностью погасила налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму 395 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
Долг образовался из-за неуплаты обязательных выплат по её деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговая служба угрожала ей применением санкций в виде блокировки банковских счетов.
В настоящее время, по данным издания, с блогером не числится каких-либо недоимок и открытых исполнительных производств со стороны ФНС. Таким образом, Галич удалось избежать применения ограничительных мер и полностью урегулировать финансовые обязательства перед государством.
Но долг Галич не сравнится с бывшими тёщей и тестем Николая Баскова. Ранее стало известно, что общая сумма долгов Евгении и Бориса Шпигелей превысила 17,1 миллиарда рублей. Из них более 16,2 миллиарда рублей приходятся на задолженности, связанные с решениями Генеральной прокуратуры.