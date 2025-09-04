Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 11:53

Блогерша Ида Галич задолжала ФНС почти 400 тысяч рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida

Известная телеведущая и инфлюенсер Ида Галич накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 395 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

По имеющимся данным, долг связан с неуплатой налогов в период работы в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного для деятельности в сфере рекламных услуг. Примечательно, что несмотря на значительную сумму долга, в отношении Галич не возбуждено исполнительных производств, а её банковские счета остаются активными.

Долги погашены: Юрий Антонов рассчитался с налоговой
Долги погашены: Юрий Антонов рассчитался с налоговой

Ранее стало известно, что общая сумма долгов бывших тёщи и тестя Николая Баскова, Евгении и Бориса Шпигелей, превысила 17,1 миллиарда рублей. Из них более 16,2 миллиарда рублей приходятся на задолженности, связанные с решениями Генеральной прокуратуры.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Ида Галич
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar