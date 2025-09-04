Блогерша Ида Галич задолжала ФНС почти 400 тысяч рублей

Известная телеведущая и инфлюенсер Ида Галич накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 395 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

По имеющимся данным, долг связан с неуплатой налогов в период работы в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного для деятельности в сфере рекламных услуг. Примечательно, что несмотря на значительную сумму долга, в отношении Галич не возбуждено исполнительных производств, а её банковские счета остаются активными.