Блогерша Ида Галич задолжала ФНС почти 400 тысяч рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida
Известная телеведущая и инфлюенсер Ида Галич накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 395 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».
По имеющимся данным, долг связан с неуплатой налогов в период работы в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного для деятельности в сфере рекламных услуг. Примечательно, что несмотря на значительную сумму долга, в отношении Галич не возбуждено исполнительных производств, а её банковские счета остаются активными.
