1 сентября, 17:29

Долги погашены: Юрий Антонов рассчитался с налоговой

Композитор Юрий Антонов полностью выплатил задолженность перед ФНС

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Композитор и музыкант Юрий Антонов полностью погасил долг перед Федеральной налоговой службой, который числился за ним в августе. Сейчас проблем с налоговой у артиста нет. Об этом стало известно «Постньюс».

Антонов своевременно выплатил задолженность, и на данный момент никаких претензий со стороны налоговой к нему не имеется. Артист также свободен от исполнительных производств и других финансовых обязательств перед государством.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба сняла ограничения на банковские операции композитора и народного артиста России Юрия Антонова. Меры были приняты из-за непредоставления налоговой декларации по действующему ИП. Ограничения касались банковского счёта в «Мастер-банке», через который проходили доходы от концертной деятельности артиста. Юрий Антонов не раз опровергал информацию о блокировке счетов. В настоящий момент все счета певца разморожены.

