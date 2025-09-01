Долги погашены: Юрий Антонов рассчитался с налоговой
Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Композитор и музыкант Юрий Антонов полностью погасил долг перед Федеральной налоговой службой, который числился за ним в августе. Сейчас проблем с налоговой у артиста нет. Об этом стало известно «Постньюс».
Антонов своевременно выплатил задолженность, и на данный момент никаких претензий со стороны налоговой к нему не имеется. Артист также свободен от исполнительных производств и других финансовых обязательств перед государством.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба сняла ограничения на банковские операции композитора и народного артиста России Юрия Антонова. Меры были приняты из-за непредоставления налоговой декларации по действующему ИП. Ограничения касались банковского счёта в «Мастер-банке», через который проходили доходы от концертной деятельности артиста. Юрий Антонов не раз опровергал информацию о блокировке счетов. В настоящий момент все счета певца разморожены.