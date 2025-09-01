Долги погашены: Юрий Антонов рассчитался с налоговой

Композитор и музыкант Юрий Антонов полностью погасил долг перед Федеральной налоговой службой, который числился за ним в августе. Сейчас проблем с налоговой у артиста нет. Об этом стало известно «Постньюс».

Антонов своевременно выплатил задолженность, и на данный момент никаких претензий со стороны налоговой к нему не имеется. Артист также свободен от исполнительных производств и других финансовых обязательств перед государством.