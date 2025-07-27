ФНС разблокировала счета певца Антонова, замороженные из-за налоговой декларации

Сам певец не раз опровергал информацию о блокировке счетов. Тем не менее в базе имелась отметка об ограничении в «Мастер-банке», где, как предполагается, Антонов держал счёт, через который шли доходы от концертной деятельности. Сейчас все счета легендарного исполнителя разморожены.