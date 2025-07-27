ФНС разблокировала счета певца Антонова, замороженные из-за налоговой декларации
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Федеральная налоговая служба (ФНС) пошла на разблокировку банковских счетов певца Юрия Антонова. Об этом сообщает «Постньюс». Причиной ранее принятых мер стало непредоставление артистом налоговой декларации по действующему ИП.
Сам певец не раз опровергал информацию о блокировке счетов. Тем не менее в базе имелась отметка об ограничении в «Мастер-банке», где, как предполагается, Антонов держал счёт, через который шли доходы от концертной деятельности. Сейчас все счета легендарного исполнителя разморожены.
Как писал Life.ru, банковские счета знаменитого певца Юрия Антонова были заморожены по решению налоговой инспекции. 80-летний музыкант не подал налоговую декларацию по своей предпринимательской деятельности, связанной с концертами. При этом у артиста нет никаких задолженностей или открытых исполнительных производств.