Малахов раскрыл суммы и условия контрактов ведущих с частными телеканалами
Малахов: Ведущие частных телеканалов получают от 1 млн долларов в год
Андрей Малахов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malakhov007
Шоумен Андрей Малахов рассказал, по каким схемам сейчас работают ведущие на российском телевидении. В беседе с блогером Петром Коваленко он пояснил, что наиболее популярные медийные фигуры заключают годовые соглашения с каналами, предусматривающие не только высокие выплаты, но и жёсткие условия по эксклюзивности.
По словам телеведущего, отдельные сотрудники получают порядка одного миллиона долларов в год. Это касается тех, чьи изображения используются в рекламных материалах. В обмен они обязаны полностью ограничить профессиональную активность за пределами телеканалов.
Малахов отметил, что подобные договорённости характерны, например, для Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Елены Летучей и других публичных персон, востребованных как в эфире, так и в маркетинговых кампаниях. По его словам, существует два формата занятости. В первом случае с участниками заключаются контрактные соглашения с полным ограничением внешних выступлений. Во втором — речь идёт о постоянном сотрудничестве, которое часто включает участие в создании телепрограмм.
Занятость Малахова строится по иному принципу: он продолжает работать на федеральном уровне, одновременно занимаясь продюсированием программ, в которых участвует.
А ранее во время проведения фестиваля искусств «Славянский базар» ведущий Владимир Березин заявил, что народный артист России Юрий Антонов является «самым богатым артистом России». Сам Антонов рассказывал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей. И по его словам, она полностью уходит на корм для животных.