Малахов раскрыл суммы и условия контрактов ведущих с частными телеканалами

Шоумен Андрей Малахов рассказал, по каким схемам сейчас работают ведущие на российском телевидении. В беседе с блогером Петром Коваленко он пояснил, что наиболее популярные медийные фигуры заключают годовые соглашения с каналами, предусматривающие не только высокие выплаты, но и жёсткие условия по эксклюзивности.

По словам телеведущего, отдельные сотрудники получают порядка одного миллиона долларов в год. Это касается тех, чьи изображения используются в рекламных материалах. В обмен они обязаны полностью ограничить профессиональную активность за пределами телеканалов.

Малахов отметил, что подобные договорённости характерны, например, для Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Елены Летучей и других публичных персон, востребованных как в эфире, так и в маркетинговых кампаниях. По его словам, существует два формата занятости. В первом случае с участниками заключаются контрактные соглашения с полным ограничением внешних выступлений. Во втором — речь идёт о постоянном сотрудничестве, которое часто включает участие в создании телепрограмм.