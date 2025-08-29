«Монетизация не нужна»: Юрий Антонов раскрыл, почему не доверит своих питомцев Куклачёву

Народный артист России Юрий Антонов, известный своей любовью к животным, принципиально отказывается от сотрудничества с цирками из-за неприемлемых условий содержания животных. Об этом он заявил в разговоре с «Абзацем».

Композитор пояснил, что даже предложение от знаменитого дрессировщика Юрия Куклачёва не изменило бы его позиции. Артист считает недопустимой монетизацию здоровья живых существ.

«В цирках у животных чаще всего ужасающие условия содержания. Я берегу каждого своего зверя, и монетизация ценой их здоровья мне не нужна. Мне неинтересно сдавать своих животных в цирк или Куклачёву. Они не артисты, а живые беззащитные существа, которые должны жить своей жизнью», — озвучил Антонов свою позицию.

Певец содержит в своём загородном доме целый мини-зоопарк, включающий кошек, собак, павлинов, гусей, уток и белок, ежегодно расходуя около миллиона рублей только на корм для птиц. Особое внимание он уделяет здоровью питомцев — например, полгода выхаживал старого петуха под наблюдением ветеринаров. Его забота распространяется и на бездомных животных: как-то раз артист заметил на вокзале голодную собаку и оплатил таксисту покупку еды для неё.