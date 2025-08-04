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4 августа, 07:36

Налоговая разблокировала счета Юрия Антонова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Федеральная налоговая служба сняла ограничения на банковские операции композитора и народного артиста России Юрия Антонова. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее «Постньюс» сообщал, что 18 и 21 июля ФНС приостанавливала операции по ряду счетов Антонова — полностью или частично. Однако на текущий момент все ограничения сняты. В системе указано: «Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют».

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Юрий Михайлович Антонов — советский и российский композитор, певец, автор песен и аранжировщик. Родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Широкую популярность приобрёл в 1970–1980-х годах благодаря хитам «Мечта сбывается», «Не забывай», «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту» и другим. Его песни неоднократно становились лауреатами фестивалей и конкурсов, а сам Антонов был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР. Он также активно выступал как аранжировщик и продюсер, оставаясь одним из самых узнаваемых исполнителей отечественной эстрады.

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Марина Фещенко
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