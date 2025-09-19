Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали за вспышку ярости в матче с «‎Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович отстранён от работы на один месяц за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Решение было принято в ходе заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза.

Председатель КДК Артур Григорьянц пояснил, что в комитет поступили работы от двух арбиторов, где приводятся оскорбительные высказывания Станковича. Тот, в свою очередь, обвинения отвергает, уверяя, что подобных выражений не использовал, а одно из вменяемых ему слов назвал общеупотребимым у себя на родине — в Сербии. Тем не менее, перед комитетом он всё же извинился.

КДК учел предыдущую дисквалификацию тренера за оскорбление арбитра и ужесточил санкции из-за рецидива. Отстранение распространяется на все соревнования под эгидой РФС и не подлежит обжалованию. Сербский специалист возглавил «Спартак» в 2024 году и привёл команду к четвёртому месту в чемпионате.