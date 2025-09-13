Зидан вернётся в футбол в роли главного тренера сборной Франции

Знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает испанское издание El Nacional.

Зидан придёт на смену нынешнему наставнику команды Дидье Дешаму после завершения мирового первенства 2026 года. Футболист уже имеет серьёзный тренерский опыт — с 2016 по 2021 год с перерывом он возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов, один раз чемпионат Испании и дважды завоевывал национальный Суперкубок. Официального подтверждения от федерации футбола Франции или от самого Зидана пока не поступало.