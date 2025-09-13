Единый день голосования
13 сентября, 10:43

Зидан вернётся в футбол в роли главного тренера сборной Франции

Обложка © ТАСС / Loic Venance

Знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает испанское издание El Nacional.

Зидан придёт на смену нынешнему наставнику команды Дидье Дешаму после завершения мирового первенства 2026 года. Футболист уже имеет серьёзный тренерский опыт — с 2016 по 2021 год с перерывом он возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов, один раз чемпионат Испании и дважды завоевывал национальный Суперкубок. Официального подтверждения от федерации футбола Франции или от самого Зидана пока не поступало.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Доменико Тедеско стал новым главным тренером стамбульского «Фенербахче». Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано на два года. Он сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью, который покинул команду после неудачи в квалификации Лиги чемпионов, где турецкий клуб уступил в раунде плей-офф лиссабонской «Бенфике» и не смог пробиться в групповой этап турнира.

