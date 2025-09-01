ФК Сочи сменил главного тренера после провального старта в РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» произвёл смену главного тренера после провального старта в Российской Премьер-Лиге, где команда набрала лишь одно очко в семи турах. Об этом заявил президент клуба Борис Ротенберг в комментарии для «Спорт-Экспресса».

Он пояснил, что в России спортивная традиция другая, и в соответствии с ней тренер является центральной фигурой, а вся команда — это его дети.

«Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь «Барселоны», которые сами всё должны делать», — сказал Ротенберг.

Испанский специалист Роберт Морено, возглавлявший «Сочи» с декабря 2023 года, был отправлен в отставку после поражения от московского «Спартака» со счётом 1:2. Его место занял Игорь Осинькин, ранее тренировавший самарские «Крылья Советов», которые он покинул по окончании прошлого сезона.

Ближайший матч обновлённый «Сочи» проведёт против «Крыльев Советов» 14 сентября. Отмечается, что это уже вторая смена тренера в текущем сезоне РПЛ после того, как грозненский «Ахмат» вместо Александра Сторожука возглавил Станислав Черчесов.