Бывший тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче» вместо Моуринью

Итальянский специалист Доменико Тедеско возглавил стамбульский «Фенербахче», соглашение с новым главным тренером заключено на два года. О кадровом решении объявила официальная пресс-служба турецкого клуба.

Тедеско сменил на этом посту португальца Жозе Моуринью, который покинул команду после неудачи в квалификации Лиги чемпионов. «Фенербахче» уступил в раунде плей-офф лиссабонской «Бенфике» и вновь не смог пробиться в групповой этап турнира.

Новому наставнику 39 лет, его предыдущим местом работы была сборная Бельгии, которой он руководил с февраля 2023 по январь 2025 года. В послужном списке итальянца также есть московский «Спартак», приводившийся к серебряным медалям российского чемпионата в сезоне-2020/21. Помимо этого, Тедеско работал с немецкими клубами «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг», выигравшим Кубок Германии под его руководством.