8 сентября, 04:07

Тренер сборной Казахстана Алиев подаёт в отставку после разгрома от Бельгии

Али Алиев. Обложка © Казахстанская федерация футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев, который возглавил команду после Станислава Черчесова, уходит в отставку. Это решение он принял после гостевого поражения от сборной Бельгии со счётом 0:6 в матче 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026.

«Хочу сказать коротко. Всё, что произошло, это поражение беру на себя. Это моя вина. <…> Напишу (заявление. — Прим. Life.ru), подам в отставку», — отметил Алиев на пресс-конференции в Брюсселе. Казахстанская федерация футбола опубликовала видео его заявления в соцсетях.

Сборная Казахстана, сыграв пять матчей, имеет три очка и занимает четвертое место в группе.

Как ранее сообщал Life.ru, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера в конце января. В тот же момент уволился и весь тренерский штаб. Казахстанская федерация футбола подтвердила расторжение контракта по обоюдному согласию. Под руководством Черчесова команда потерпела пять поражений из шести официальных матчей с общим счётом 0:15.

Лия Мурадьян
