7 сентября, 17:58

Сборная России по футболу разгромила Катар

Сборная России по футболу обыграла Катар в товарищеском матче со счётом 4:1

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Катара со счётом 4:1 в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

В составе российской команды голы забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й минуте. Единственный мяч у катарцев провёл Акрам Афиф на 62-й минуте.

Ранее Life.ru рассказывал, что белорусская сборная по футболу проиграла команде из Греции встречу в рамках отборочных к ЧМ-2026. Матч закончился со счётом 1:5. Теперь белорусам предстоит сыграть с шотландцами, а грекам — с датчанами.

