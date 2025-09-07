Сборная России по футболу разгромила Катар

Сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Катара со счётом 4:1 в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

В составе российской команды голы забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й минуте. Единственный мяч у катарцев провёл Акрам Афиф на 62-й минуте.