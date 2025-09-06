Мессенджер MAX
6 сентября, 00:23

Сборная Белоруссии разгромно проиграла Греции в матче отбора ЧМ-2026

Обложка © team.abff.by

Сборная Белоруссии по футболу проиграла команде Греции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Пирее и завершилась со счётом 1:5.

Забитыми мячами отметились Константинос Карецас (3-я минута), Вангелис Павлидис (17), Анастасиос Бакасетас (21), Димитрис Курбелис (36) и Христос Цолис (63). Единственный гол белорусов на счету Германа Барковского (72).

В другом матче отборочной группы С сборные Дании и Шотландии сыграли вничью (0:0). В следующих матчах сборная Белоруссии 8 сентября сыграет дома с шотландцами, Греция в тот же день примет датчан.

Сборная Германии проиграла Словакии на старте отбора чемпионата мира 2026 года
Ранее Life.ru писал, что сборная Марокко первой из африканских команд отобралась на ЧМ-2026. Всего в финальную часть турнира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, попали уже 17 национальных команд.

