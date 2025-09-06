Стал известен первый участник ЧМ-2026 по футболу от Африки

Стал известен первый участник чемпионата мира по футболу 2026 года от Африки. Им стала сборная Марокко, которая разгромила команду Нигера в отборочном турнире со счётом 5:0.

Дублем отметился Исмаэль Сайбари (29-я и 38-я минуты), по одному мячу забили Аюб Эль-Кааби (51), Хамза Игаман (69) и Аззедин Унаи (84).