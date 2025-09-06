Мессенджер MAX
5 сентября, 23:08

Стал известен первый участник ЧМ-2026 по футболу от Африки

Сборная Марокко первой из африканских команд вышла на ЧМ-2026

Игроки сборной Марокко. Обложка © frmf.ma

Стал известен первый участник чемпионата мира по футболу 2026 года от Африки. Им стала сборная Марокко, которая разгромила команду Нигера в отборочном турнире со счётом 5:0.

Дублем отметился Исмаэль Сайбари (29-я и 38-я минуты), по одному мячу забили Аюб Эль-Кааби (51), Хамза Игаман (69) и Аззедин Унаи (84).

Марокканцы одержали шесть побед в шести играх и уже не опустятся ниже первого места в группе Е. Сборная стала 17-м участником ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая по футболу квалифицировались на ЧМ-2026
Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая по футболу квалифицировались на ЧМ-2026

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Германии в отборе на ЧМ-2026 стартовала с гостевого поражения от команды Словакии. Немцы потерпели третье поражение подряд, ранее они уступили Португалии в полуфинале Лиги наций, а затем проиграли Франции в игре за 3-е место.

Артур Лапсаков
