Стал известен первый участник ЧМ-2026 по футболу от Африки
Сборная Марокко первой из африканских команд вышла на ЧМ-2026
Игроки сборной Марокко. Обложка © frmf.ma
Стал известен первый участник чемпионата мира по футболу 2026 года от Африки. Им стала сборная Марокко, которая разгромила команду Нигера в отборочном турнире со счётом 5:0.
Дублем отметился Исмаэль Сайбари (29-я и 38-я минуты), по одному мячу забили Аюб Эль-Кааби (51), Хамза Игаман (69) и Аззедин Унаи (84).
Марокканцы одержали шесть побед в шести играх и уже не опустятся ниже первого места в группе Е. Сборная стала 17-м участником ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Германии в отборе на ЧМ-2026 стартовала с гостевого поражения от команды Словакии. Немцы потерпели третье поражение подряд, ранее они уступили Португалии в полуфинале Лиги наций, а затем проиграли Франции в игре за 3-е место.