5 сентября, 03:02

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая по футболу квалифицировались на ЧМ-2026

Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес. Обложка © X / CONMEBOL.com

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая завоевали путёвки в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года после отборочных матчей, прошедших в ночь на пятницу.

Уругвайская команда обыграла сборную Перу на своем поле со счётом 3:0, Колумбия дома одержала победу над Боливией с аналогичным счётом, а Парагвай разошёлся миром с Эквадором (0:0) при поддержке родных трибун.

Благодаря этим результатам сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая, набравшие 27, 25 и 25 очков соответственно, стали недосягаемыми для сборной Венесуэлы (18 очков), уступившей в гостях аргентинцам (0:3). Таким образом, венесуэльская команда, занимающая седьмое место в турнирной таблице, лишилась шансов на прямое попадание на чемпионат мира, но может попасть туда через стыковые матчи.

В заключительном туре отборочного цикла сборные Венесуэлы и Боливии определят, кто из них получит возможность побороться за выход на ЧМ-2026 через стыки. На данный момент боливийская команда имеет в своём активе 17 очков после 17 сыгранных матчей. В последнем туре квалификации Венесуэла примет Колумбию, а Боливия встретится с Бразилией, которая уже обеспечила себе участие в финальном этапе. Эти матчи пройдут в ночь на 10 сентября.

Накануне национальная сборная РФ по футболу провела товарищеский матч с командой Иордании. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 0:0. Главный тренер Валерий Карпин остался доволен игрой россиян, и удивился интенсивности от иорданцев, которые будут играть на ЧМ-2026.

