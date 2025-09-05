Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая по футболу квалифицировались на ЧМ-2026

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая завоевали путёвки в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года после отборочных матчей, прошедших в ночь на пятницу.

Уругвайская команда обыграла сборную Перу на своем поле со счётом 3:0, Колумбия дома одержала победу над Боливией с аналогичным счётом, а Парагвай разошёлся миром с Эквадором (0:0) при поддержке родных трибун.

Благодаря этим результатам сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая, набравшие 27, 25 и 25 очков соответственно, стали недосягаемыми для сборной Венесуэлы (18 очков), уступившей в гостях аргентинцам (0:3). Таким образом, венесуэльская команда, занимающая седьмое место в турнирной таблице, лишилась шансов на прямое попадание на чемпионат мира, но может попасть туда через стыковые матчи.