Первая победа Бразилии при Анчелотти досрочно вывела сборную на ЧМ-2026

В Сан-Паулу состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира 2026, в котором бразильская сборная с минимальным счётом 1:0 одолела команду Парагвая. Единственный гол на 44-й минуте забил нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, принеся своей команде первую победу под руководством нового главного тренера Карло Анчелотти.

Эта победа гарантировала бразильцам досрочный выход на мировое первенство за два тура до окончания квалификации.

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Тем временем чилийская сборная продолжает переживать тяжёлый период. В параллельном матче Боливия на своём поле в Эль-Альто победила Чили со счётом 2:0. Поражение стало для чилийцев десятым в текущем отборочном цикле, оставив их на последнем месте в турнирной таблице с жалкими десятью очками. Трёхкратные обладатели Кубка Америки лишились шансов на участие в ЧМ-2026.