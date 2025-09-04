Сборная России не смогла забить Иордании, сыграв вничью

Сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Иордании, сыграв вничью. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Следующую игру россияне проведут в Дохе против сборной Катара. Встреча состоится 7 сентября и начнётся в 18:15 по московскому времени.