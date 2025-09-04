Сборная России не смогла забить Иордании, сыграв вничью
Сборная России в Москве сыграла вничью с Иорданией со счётом 0:0
Момент из матча сборных России и Иордании. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Иордании, сыграв вничью. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Следующую игру россияне проведут в Дохе против сборной Катара. Встреча состоится 7 сентября и начнётся в 18:15 по московскому времени.
Напомним, осенние матчи сборной России посвящены Году защитника Отечества, объявленному президентом страны Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Помимо Иордании и Катара, национальная команда встретится со сборными Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).