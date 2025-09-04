Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 19:00

Сборная России не смогла забить Иордании, сыграв вничью

Сборная России в Москве сыграла вничью с Иорданией со счётом 0:0

Момент из матча сборных России и Иордании. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Момент из матча сборных России и Иордании. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Иордании, сыграв вничью. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Следующую игру россияне проведут в Дохе против сборной Катара. Встреча состоится 7 сентября и начнётся в 18:15 по московскому времени.

Глушенкова назначили капитаном сборной России на матч с Иорданией
Глушенкова назначили капитаном сборной России на матч с Иорданией

Напомним, осенние матчи сборной России посвящены Году защитника Отечества, объявленному президентом страны Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Помимо Иордании и Катара, национальная команда встретится со сборными Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar