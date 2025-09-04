Глушенкова назначили капитаном сборной России на матч с Иорданией

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков выйдет на поле с капитанской повязкой в стартовом составе сборной России на товарищеский матч против команды Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч состоится 4 сентября в Москве и начнётся в 20:00 по московскому времени. Главный тренер сборной Валерий Карпин утвердил следующий стартовый состав: Александр Максименко («Спартак»), Илья Вахания («Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Евгений Морозов («Локомотив»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).

В настоящее время идёт второй тайм игры, счёт пока 0:0.

Также сообщалось, что следующий товарищеский матч сборная России проведёт 7 сентября против команды Катара в Эр-Райяне.