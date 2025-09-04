Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 18:08

Глушенкова назначили капитаном сборной России на матч с Иорданией

Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков выйдет на поле с капитанской повязкой в стартовом составе сборной России на товарищеский матч против команды Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч состоится 4 сентября в Москве и начнётся в 20:00 по московскому времени. Главный тренер сборной Валерий Карпин утвердил следующий стартовый состав: Александр Максименко («Спартак»), Илья Вахания («Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Евгений Морозов («Локомотив»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).

В настоящее время идёт второй тайм игры, счёт пока 0:0.

Также сообщалось, что следующий товарищеский матч сборная России проведёт 7 сентября против команды Катара в Эр-Райяне.

«Одно удовольствие»: Экс-игрок «Акрона» Галоян поделился впечатлениями от работы с Дзюбой
«Одно удовольствие»: Экс-игрок «Акрона» Галоян поделился впечатлениями от работы с Дзюбой

Напомним, что осенние товарищеские матчи сборной России по футболу будут посвящены Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Национальная команда под руководством Валерия Карпина проведёт шесть матчей: с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar