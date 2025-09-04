Глушенкова назначили капитаном сборной России на матч с Иорданией
Максим Глушенков. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков выйдет на поле с капитанской повязкой в стартовом составе сборной России на товарищеский матч против команды Иордании. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Матч состоится 4 сентября в Москве и начнётся в 20:00 по московскому времени. Главный тренер сборной Валерий Карпин утвердил следующий стартовый состав: Александр Максименко («Спартак»), Илья Вахания («Ростов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Евгений Морозов («Локомотив»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).
В настоящее время идёт второй тайм игры, счёт пока 0:0.
Также сообщалось, что следующий товарищеский матч сборная России проведёт 7 сентября против команды Катара в Эр-Райяне.
Напомним, что осенние товарищеские матчи сборной России по футболу будут посвящены Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Национальная команда под руководством Валерия Карпина проведёт шесть матчей: с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).