В память о подвигах: Сборная России посвятит осенние игры защитникам Отечества

Осенние товарищеские матчи сборной России по футболу будут посвящены Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью РИА «Новости».

Национальная команда под руководством Валерия Карпина проведёт шесть матчей: с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

«Президент России объявил 2025-й Годом защитника Отечества — в честь современных героев и в память о подвигах всех, кто сражался за Родину в разные исторические периоды. Поэтому наша программа будет продолжена на осенних матчах национальной сборной России», — подчеркнул Митрофанов.