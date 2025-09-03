Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 сентября, 11:19

В память о подвигах: Сборная России посвятит осенние игры защитникам Отечества

РФС: Осенние матчи сборной России пройдут под эгидой Года защитника Отечества

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Осенние товарищеские матчи сборной России по футболу будут посвящены Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью РИА «Новости».

Национальная команда под руководством Валерия Карпина проведёт шесть матчей: с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

«Президент России объявил 2025-й Годом защитника Отечества — в честь современных героев и в память о подвигах всех, кто сражался за Родину в разные исторические периоды. Поэтому наша программа будет продолжена на осенних матчах национальной сборной России», — подчеркнул Митрофанов.

РФС продолжит реализацию патриотической программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», в рамках которой весной 2025 года впервые в истории акция «Бессмертный полк» была организована на футбольных матчах в более чем 50 регионах страны. В ближайшей игре против Иордании на стадионе «Спартака» торжественным номером станет исполнение песни «Жди меня домой» музыканта Socrat (Кирилл Астапов) и хора Сретенского монастыря, которая была представлена в преддверии Дня защитника Отечества 2025 года. Мемориальные мероприятия включают просветительские акции с участием игроков сборной, направленные на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа.

BannerImage
Алиса Хуссаин
