Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Иорданией и Катаром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин утвердил окончательный список из 30 футболистов, которые примут участие в сентябрьском сборе национальной команды. Национальная команда проведёт два товарищеских матча против Иордании в Москве и Катара в гостях.

Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские товарищеские матчи. Фото © Telegram /

Вратарская линия представлена Матвеем Сафоновым («ПСЖ»), Александром Максименко («Спартак»), Станиславом Агкацевым («Краснодар») и Денисом Адамовым («Зенит»).

В защиту вызваны Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов и Евгений Морозов (оба из «Локомотива»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин и Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов и Илья Самошников (оба – «Спартак»).

Полузащиту составят Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников и Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Батраков и Дмитрий Баринов (оба из «Локомотива»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков и Андрей Мостовой (оба из «Зенита»), Александр Головин («Монако»).

В нападении будут задействованы Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Динамо»).