Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Иорданией и Катаром
Обложка © ТАСС / Константин Золин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин утвердил окончательный список из 30 футболистов, которые примут участие в сентябрьском сборе национальной команды. Национальная команда проведёт два товарищеских матча против Иордании в Москве и Катара в гостях.
Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские товарищеские матчи. Фото © Telegram /
Вратарская линия представлена Матвеем Сафоновым («ПСЖ»), Александром Максименко («Спартак»), Станиславом Агкацевым («Краснодар») и Денисом Адамовым («Зенит»).
В защиту вызваны Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов и Евгений Морозов (оба из «Локомотива»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин и Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов и Илья Самошников (оба – «Спартак»).
Полузащиту составят Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников и Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков и Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Батраков и Дмитрий Баринов (оба из «Локомотива»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков и Андрей Мостовой (оба из «Зенита»), Александр Головин («Монако»).
В нападении будут задействованы Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Динамо»).
Напомним, что матч с Иорданией состоится на Лукойл-Арене в Москве 4 сентября. Игра начнётся в 20:00. Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Команда впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира и сыграет на мундиале-2026. А 7 сентября Россия сыграет против Катара.