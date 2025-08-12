Сборная России по футболу сыграет с Иорданией на Лукойл-Арене в Москве

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Иордании пройдёт в Москве на «Лукойл-Арене» 4 сентября. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Помимо матча с Иорданией, сборная России по футболу осенью проведёт товарищеские встречи с командами Перу и Чили. Игра с Перу запланирована на 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а матч с Чили — 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Кроме того, сборные Чили и Перу сыграют между собой 18 ноября в Сочи.