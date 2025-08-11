Сборная России проведёт товарищеские матчи с Перу и Чили в ноябре

Сборная России по футболу осенью проведёт товарищеские матчи против команд Перу и Чили. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Матчи сборной России пройдут 12 и 15 ноября. Игра с Перу пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», встреча с Чили – в Сочи на стадионе «Фишт», — говорится в сообщении.

Сборные Чили и Перу также сыграют между собой 18 ноября в Сочи.