Сборная России проведёт товарищеские матчи с Перу и Чили в ноябре
Обложка © ТАСС / ЕРА
Сборная России по футболу осенью проведёт товарищеские матчи против команд Перу и Чили. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Матчи сборной России пройдут 12 и 15 ноября. Игра с Перу пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», встреча с Чили – в Сочи на стадионе «Фишт», — говорится в сообщении.
Сборные Чили и Перу также сыграют между собой 18 ноября в Сочи.
Команда Перу идёт 42-й в рейтинге ФИФА. В 2019 году дошла до Кубка Америки. Участвовала в ЧМ-2018 в России. Сборная Чили идёт в рейтинг ФИФА 57-й. Чилийцы дважды побеждали на Кубке Америки (в 2015 году и в 2016-м на Кубке Америки столетия)
Ранее сообщалось, что в октябре сборная России сыграет с ещё одной южноамериканской командой — Боливией. Встреча пройдёт в Москве. А в сентябре подопечные Валерия Карпина померятся силами со сборной Катара.