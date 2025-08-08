Сборная России по футболу впервые сыграет с Боливией 14 октября в Москве
Постер к матчу против Боливии. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Сборная России по футболу 14 октября сыграет с национальной командой Боливии. Матч пройдёт на московском стадионе «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе.
Этот поединок станет первой официальной встречей двух сборных в истории, что придаёт матчу особую значимость и интригу. Российские футболисты получат уникальную возможность проверить свои силы против южноамериканских спортсменов в домашней обстановке.
Кстати, Боливия в рейтинге ФИФА занимает 78-ю строчку. Россия расположилась на 35-м месте.
Сперва российской сборной предстоит игра с Катаром. 7 сентября наша национальная команда проведёт матч в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». В этом же месяце Россия сыграет с Иорданией.