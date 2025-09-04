Мессенджер MAX
4 сентября, 10:21

«Одно удовольствие»: Экс-игрок «Акрона» Галоян поделился впечатлениями от работы с Дзюбой

Футболист московского «Торпедо» Артур Галоян, который летом перешёл в команду из «Акрона», поделился своими впечатлениями о взаимодействии с нападающим тольяттинского клуба Артёмом Дзюбой. По его словам, он испытал только положительные эмоции от совместной игры со спортсменом.

«Очень рад, что помог ему сравняться в плане рекорда. В целом тренироваться и играть с ним — одно удовольствие», — пояснил полузащитник «Торпедо» в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, больше всего в Дзюбе запомнились его харизма и мастерство на поле. Также юмор – это визитная карточка знаменитого футболиста.

Артём Дзюба является игроком «Акрона» с сентября прошлого года. В марте 2025 года он установил рекорд, став самым результативным бомбардиром в истории российского футбола, забив свой 234-й гол.

А ранее Life.ru сообщал, что Артёму Дзюбе расквасили голову шипами во время матча против «Балтики». Футболисту наложили повязку, в которой он продолжил игру, проявив силу характера и стойкость.

