Дзюбе расквасили голову шипами во время матча против «Балтики»
Дзюба получил рассечение в матче против Балтики, но продолжил игру
Артём Дзюба с рассечением. Обложка © ФК «Акрон»
В матче Российской премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и тольяттинским «Акроном» футболист Артём Дзюба получил рассечение, когда ему в голову шипами влетел спортсмен из команды соперника.
Дзюбе после рассечения наложили повязку, в которой он продолжил матч, проявив силу характера и стойкость. Нанёсший ему травму футболист Кевин Андраде за этот эпизод получил жёлтую карточку, чем были сильно недовольны болельщики «Акрона».
К перерыву «Балтика» забила два безответных мяча в ворота «Акрона».
