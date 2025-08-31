Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

31 августа, 11:33

Дзюбе расквасили голову шипами во время матча против «Балтики»

Дзюба получил рассечение в матче против Балтики, но продолжил игру

Артём Дзюба с рассечением. Обложка © ФК «Акрон»

В матче Российской премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и тольяттинским «Акроном» футболист Артём Дзюба получил рассечение, когда ему в голову шипами влетел спортсмен из команды соперника.

Дзюбе после рассечения наложили повязку, в которой он продолжил матч, проявив силу характера и стойкость. Нанёсший ему травму футболист Кевин Андраде за этот эпизод получил жёлтую карточку, чем были сильно недовольны болельщики «Акрона».

К перерыву «Балтика» забила два безответных мяча в ворота «Акрона».

Ранее в Самарской области задержали 20 футболистов любительского футбольного клуба «Team Young», которые любили устраивать драки с соперниками и их болельщиками. Среди них были мигранты-нелегалы, поэтому задерживать их приехали прямо на матче.

    avatar