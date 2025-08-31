Дзюбе расквасили голову шипами во время матча против «Балтики»

В матче Российской премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и тольяттинским «Акроном» футболист Артём Дзюба получил рассечение, когда ему в голову шипами влетел спортсмен из команды соперника.

Дзюбе после рассечения наложили повязку, в которой он продолжил матч, проявив силу характера и стойкость. Нанёсший ему травму футболист Кевин Андраде за этот эпизод получил жёлтую карточку, чем были сильно недовольны болельщики «Акрона».

К перерыву «Балтика» забила два безответных мяча в ворота «Акрона».