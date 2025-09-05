Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 21:35

Сборная Германии проиграла Словакии на старте отбора чемпионата мира 2026 года

Сборная Германии в матче со Словакией. Обложка © X / DFB-Team

Сборная Германии в матче со Словакией. Обложка © X / DFB-Team

Сборная Германии проиграла команде Словакии на старте отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Братиславе и завершилась со счётом 0:2.

Голами отметились Давид Ганцко (42-я минута) и Давид Стрелец (55).

В другом матче в группе А сборная Северной Ирландии обыграла команду Люксембурга со счётом 3:1. В следующих играх Германия 7 сентября в Кёльне сыграет с североирландцами, Словакия в тот же день проведёт гостевую встречу с Люксембургом.

Сборная России не смогла забить Иордании, сыграв вничью
Сборная России не смогла забить Иордании, сыграв вничью

Напомним, на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, напрямую выйдут команды, занявшие первые места в отборочных группах. Сборные со вторых мест попадут в стыковые матчи.

Германия находится в кризисе. Ранее немцы провалились на домашнем турнире Лиги наций, проиграв в полуфинале сборной Португалии.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сборная Германии по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar