Сборная Германии проиграла Словакии на старте отбора чемпионата мира 2026 года

Сборная Германии проиграла команде Словакии на старте отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Братиславе и завершилась со счётом 0:2.

Голами отметились Давид Ганцко (42-я минута) и Давид Стрелец (55).

В другом матче в группе А сборная Северной Ирландии обыграла команду Люксембурга со счётом 3:1. В следующих играх Германия 7 сентября в Кёльне сыграет с североирландцами, Словакия в тот же день проведёт гостевую встречу с Люксембургом.

Напомним, на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, напрямую выйдут команды, занявшие первые места в отборочных группах. Сборные со вторых мест попадут в стыковые матчи.