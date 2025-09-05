Сборная Германии проиграла Словакии на старте отбора чемпионата мира 2026 года
Сборная Германии в матче со Словакией. Обложка © X / DFB-Team
Сборная Германии проиграла команде Словакии на старте отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Братиславе и завершилась со счётом 0:2.
Голами отметились Давид Ганцко (42-я минута) и Давид Стрелец (55).
В другом матче в группе А сборная Северной Ирландии обыграла команду Люксембурга со счётом 3:1. В следующих играх Германия 7 сентября в Кёльне сыграет с североирландцами, Словакия в тот же день проведёт гостевую встречу с Люксембургом.
Напомним, на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, напрямую выйдут команды, занявшие первые места в отборочных группах. Сборные со вторых мест попадут в стыковые матчи.
Германия находится в кризисе. Ранее немцы провалились на домашнем турнире Лиги наций, проиграв в полуфинале сборной Португалии.