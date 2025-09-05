Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
4 сентября, 21:54

Карпин удивился интенсивности игры сборной Иордании в матче с Россией

Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин был удивлён уровнем интенсивности, продемонстрированным командой Иордании в товарищеском матче, который прошёл в Москве. Об этом он сообщил после завершения встречи.

На пресс-конференции после матча Карпин не согласился с мнением, что сборная провела худший первый тайм с момента отстранения, признав силу соперника.

«Первый тайм — точно не худший с момента отстранения. Иордания — сильная сборная. За последние годы из тех, с кем мы играли, в топ-5 лучших она точно входит», — отметил специалист.

Карпин добавил, что во втором тайме игра российской команды улучшилась с точки зрения скорости и движения мяча. По его мнению, в первом тайме российские футболисты играли слишком академично, полагая, что смогут легко одержать победу. Он отметил, что сборная не ожидала от Иордании такой интенсивной игры.

Российская сборная занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в то время как иорданская команда находится на 64-й позиции.

Напомним, сборная России сыграла вничью с Иорданией со счётом 0:0. Следующую встречу россияне проведут в гостях против сборной Катара, она пройдёт 7 сентября.

