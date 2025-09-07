Сборная Сербии по баскетболу вылетела с чемпионата Европы, проиграв финнам

Сборная Сербии по баскетболу завершила выступление на чемпионате Европы, проиграв в матче 1/8 финала команде Финляндии со счётом 86:92. Несмотря на 33 очка центрального игрока Николы Йокича, сербской команде не удалось переиграть соперников, где лучшим бомбардиром стал Лаури Маркканен, набравший 29 очков.

Для сербской сборной, занимающей второе место в мировом рейтинге FIBA и имеющей в активе три победы на чемпионатах Европы, это стало неожиданным ранним завершением турнира. В то время как финская команда, никогда ранее не входившая в призёры крупных международных соревнований, впервые прошла в четвертьфинал европейского первенства.

Чемпионат Европы 2025 года проходит на площадках четырех стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Финальные игры турнира запланированы на 14 сентября.