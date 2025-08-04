Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 19:37

Егор Ерошенко из Подмосковья защитил титул чемпиона России по гольфу

Егор Ерошенко. Обложка © Максим Комаров

Егор Ерошенко. Обложка © Максим Комаров

2 августа в Екатеринбурге завершился XXXIV чемпионат России по гольфу — одно из главных событий гольф-сезона в стране. Впервые за последние три десятилетия турнир проводился за пределами Москвы — на полях гольф-клуба «Пайн крик» в Екатеринбурге. В соревновании приняли участие 80 сильнейших гольфистов из 8 регионов России, передаёт Golfru.ru.

Спортсмены сборной Московской области продемонстрировали качественную игру, подтвердив репутацию одной из сильнейших команд страны. Лучшим игроком чемпионата стал Егор Ерошенко (тренер Николай Афанасьев), завоевавший золотую медаль в личном зачёте и оформивший золотой дубль. Кроме того, спортсмен победил в командном чемпионате России, который состоялся в середине прошлого месяца. Таким образом, Ерошенко получил статус четырёхкратного чемпиона России, дважды одержав победу на разных полях.

В женском зачёте уверенную игру продемонстрировала ещё одна представительница Московской области — Анна Шульце. Гольфистка сохраняла лидерство на протяжении всех раундов и по итогам турнира заняла второе место. Титул чемпионки же защитила Екатерина Прохорова.

«Гольфисты сборной Московской области показали высокий класс игры на поле в Екатеринбурге. Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвёртый в карьере взял титул чемпиона России, причём два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжёлой борьбе взяла серебро в женском зачёте. Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звёздами гольфа, а значит — мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» — заявил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

К победе сквозь непогоду: В Подмосковье прошло открытое первенство по гольфу
К победе сквозь непогоду: В Подмосковье прошло открытое первенство по гольфу

Ранее сообщалось, что с 27 по 29 августа состоится чемпионат Московской области, который пройдёт в Golf Country Club Agalarov. К участию допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше с гандикапом 18,0 или лучше.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Другие новости
  • Спорт
  • Московская область
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar