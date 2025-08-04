Егор Ерошенко из Подмосковья защитил титул чемпиона России по гольфу

2 августа в Екатеринбурге завершился XXXIV чемпионат России по гольфу — одно из главных событий гольф-сезона в стране. Впервые за последние три десятилетия турнир проводился за пределами Москвы — на полях гольф-клуба «Пайн крик» в Екатеринбурге. В соревновании приняли участие 80 сильнейших гольфистов из 8 регионов России, передаёт Golfru.ru.

Спортсмены сборной Московской области продемонстрировали качественную игру, подтвердив репутацию одной из сильнейших команд страны. Лучшим игроком чемпионата стал Егор Ерошенко (тренер Николай Афанасьев), завоевавший золотую медаль в личном зачёте и оформивший золотой дубль. Кроме того, спортсмен победил в командном чемпионате России, который состоялся в середине прошлого месяца. Таким образом, Ерошенко получил статус четырёхкратного чемпиона России, дважды одержав победу на разных полях.

В женском зачёте уверенную игру продемонстрировала ещё одна представительница Московской области — Анна Шульце. Гольфистка сохраняла лидерство на протяжении всех раундов и по итогам турнира заняла второе место. Титул чемпионки же защитила Екатерина Прохорова.

«Гольфисты сборной Московской области показали высокий класс игры на поле в Екатеринбурге. Очень рад за Егора Ерошенко, который второй год подряд и четвёртый в карьере взял титул чемпиона России, причём два раза подряд на разных полях. Это говорит о силе Егора, его умении читать любое поле. Также отмечу блестящее выступление Анны Шульце, которая в тяжёлой борьбе взяла серебро в женском зачёте. Отмечу, что скоро сборная Московской области пополнится новыми звёздами гольфа, а значит — мы усилим состав и будем настроены на новые победы!» — заявил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.