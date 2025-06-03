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Регион
3 июня, 20:36

Открылась регистрация на два крупнейших турнира Московской области по гольфу

Обложка © Федерация гольфа Московской области

Обложка © Федерация гольфа Московской области

Федерация гольфа Московской области объявила о начале регистрации на два крупнейших турнира региона – первенство и чемпионат Подмосковья, которые пройдут в 2025 году. Эти соревнования станут важным этапом в развитии гольфа и привлекут внимание как местных, так и международных спортсменов.

Первенство Московской области, которое пройдёт с 30 июня по 2 июля на живописном поле Гольф Яхт-клуба «Пестово», станет главным событием для юных гольфистов. Участие в турнире смогут принять юниоры и юниорки в возрасте от 10 до 18 лет с соответствующими спортивными разрядами и показателями гандикапа.

Сразу после летнего перерыва, с 27 по 29 августа, состоится чемпионат Московской области, который пройдёт в Golf Country Club Agalarov. К участию допускаются спортсмены 2012 года рождения и старше с гандикапом 18,0 или лучше.

«Первенство и чемпионат Московской области – это не просто соревнования, а фундамент развития гольфа в регионе», – отметил Алексей Жарич, первый вице-президент Федерации гольфа МО.

Он добавил, что уровень подготовки игроков растёт, а конкуренция усиливается, что делает Подмосковье центром российского гольфа.

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В турнирах примут участие сильнейшие спортсмены сборной команды Московской области, включая Алису Молоканову и братьев Дунаевых. Гольфисты готовы показать свои навыки и зажечь на поле, стремясь к новым достижениям.

Регистрация на турниры уже открыта, заявки принимаются на официальном сайте Федерации гольфа Московской области.

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Юния Ларсон
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