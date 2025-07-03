К победе сквозь непогоду: В Подмосковье прошло открытое первенство по гольфу
В Московской области определили лучших юных игроков в гольф
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В Московской области завершился турнир по гольфу, собравший 98 спортсменов, в том числе ведущих гольфистов страны. Открытое первенство региона, организованное Федерацией гольфа Московской области при поддержке Министерства спорта, прошло на полях гольф-клуба «Пестово».
В соревновании приняли участие команды из шести регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, а также представителей Свердловской области и Красноярского края.
Гольфисты из шести регионов России соревновались в Подмосковье. Видео © Life.ru
Фото © Life.ru
Турнир проходил в течение двух дней, каждый из которых включал прохождение стандартной дистанции в 18 лунок. Главным критерием победы в каждой из трёх возрастных групп (10–14, 15–16 и 17–18 лет) было минимальное количество ударов, затраченных на прохождение поля. Первый день соревнований выдался непростым из-за дождливой погоды и сильного ветра, в то время как второй день запомнился ярким солнцем, хотя порывистый ветер по-прежнему создавал дополнительные сложности для участников.
Фото © Life.ru
На пьедестал поднялись спортсмены из трёх регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Золотые медали завоевали: Алиса Молоканова (Московская область), Артём Свергун (Москва), Дарья Булычёва (Москва), Савелий Грачёв (Московская область), Аделя Ханяфина (Москва) и Виктор Корниенко (Санкт-Петербург). Золото первенства завоевала Алиса Молоканова, которая входит в мировой любительский рейтинг (WAGR) и занимает 119-е место, что делает её сильнейшей юниоркой в сборной России.
Фото © Life.ru
Президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов поблагодарил организаторов, клуб и всех партнёров за отличную работу и поддержку гольфа. Он пожелал спортсменам стремиться к победе, развивать лидерские качества и верить в себя.
Фото © Life.ru
Партнёрами соревнования стали: Академия RNGC, «Ямагучи» (массажное и фитнес-оборудование), Deep (гаджет для сна), парфюмерный дом Les Contes, Majestas Group (мороженое «33 пингвина»), вода Stellar Aqua, кондитерская фабрика «Пурпур», бренд «Лошадиная сила», косметическая фабрика «Народные промыслы», клубная стоматология Clubstom, Still StandUp Club и премиальные химчистки Nikko. Победители получили сертификаты от магазина GolfMarket на 600 тысяч рублей для покупки инвентаря. Информационным партнёром турнира стал портал «Гольф.ру».