К победе сквозь непогоду: В Подмосковье прошло открытое первенство по гольфу

В Московской области завершился турнир по гольфу, собравший 98 спортсменов, в том числе ведущих гольфистов страны. Открытое первенство региона, организованное Федерацией гольфа Московской области при поддержке Министерства спорта, прошло на полях гольф-клуба «Пестово».

В соревновании приняли участие команды из шести регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, а также представителей Свердловской области и Красноярского края.

Гольфисты из шести регионов России соревновались в Подмосковье. Видео © Life.ru

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Турнир проходил в течение двух дней, каждый из которых включал прохождение стандартной дистанции в 18 лунок. Главным критерием победы в каждой из трёх возрастных групп (10–14, 15–16 и 17–18 лет) было минимальное количество ударов, затраченных на прохождение поля. Первый день соревнований выдался непростым из-за дождливой погоды и сильного ветра, в то время как второй день запомнился ярким солнцем, хотя порывистый ветер по-прежнему создавал дополнительные сложности для участников.

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На пьедестал поднялись спортсмены из трёх регионов: Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Золотые медали завоевали: Алиса Молоканова (Московская область), Артём Свергун (Москва), Дарья Булычёва (Москва), Савелий Грачёв (Московская область), Аделя Ханяфина (Москва) и Виктор Корниенко (Санкт-Петербург). Золото первенства завоевала Алиса Молоканова, которая входит в мировой любительский рейтинг (WAGR) и занимает 119-е место, что делает её сильнейшей юниоркой в сборной России.

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Президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов поблагодарил организаторов, клуб и всех партнёров за отличную работу и поддержку гольфа. Он пожелал спортсменам стремиться к победе, развивать лидерские качества и верить в себя.

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