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Регион
26 мая, 03:41

Трамп сообщил, что на Уиткоффа напал лебедь во время игры в гольф

Уиткофф пытается защититься от лебедя. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Уиткофф пытается защититься от лебедя. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп сообщил о неожиданном происшествии, случившемся с его спецпосланником Стивом Уиткоффом во время игры в гольф. По словам американского лидера, он подвергся нападению лебедя. Инцидент произошёл в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом республиканец написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере», — рассказал хозяин Белого дома.

К посту Трамп прикрепил фотографию, на которой спецпосланник пытается защититься от белого лебедя. Причина агрессивного поведения птицы не уточняется.

Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным
Трамп дал интервью на фоне своего портрета, подаренного Путиным

Ранее в Кремле раскрыли интересную деталь о разговоре президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы использовался последовательный перевод. Российский лидер, владеющий английским языком, мог слышать оригинальную речь республиканца и формировать своё мнение о сказанном ещё до перевода.

Антон Голыбин
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