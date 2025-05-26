Трамп сообщил, что на Уиткоффа напал лебедь во время игры в гольф

Президент США Дональд Трамп сообщил о неожиданном происшествии, случившемся с его спецпосланником Стивом Уиткоффом во время игры в гольф. По словам американского лидера, он подвергся нападению лебедя. Инцидент произошёл в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом республиканец написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере», — рассказал хозяин Белого дома.

К посту Трамп прикрепил фотографию, на которой спецпосланник пытается защититься от белого лебедя. Причина агрессивного поведения птицы не уточняется.