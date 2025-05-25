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25 мая, 08:43

В Кремле раскрыли интересную деталь о разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин во время беседы с Трампом слышал оригинальную речь собеседника

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседуя с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пояснил, что во время телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом использовался последовательный перевод.

Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа. Видео © Telegram / Зарубин

По его словам, российский лидер, владеющий английским языком, мог слышать оригинальную речь Трампа и формировать своё мнение о сказанном ещё до перевода.

«Президент слышит голос своего визави, то есть слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит», — пояснил Песков.

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Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа политиков длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента Россиипо итогам разговора с американским коллегой. В частности, глава Белого дома оценил стремление РФ к мирному решению украинского конфликта.

Оксана Попова
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