В Кремле раскрыли интересную деталь о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседуя с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пояснил, что во время телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом использовался последовательный перевод.

Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа. Видео © Telegram / Зарубин

По его словам, российский лидер, владеющий английским языком, мог слышать оригинальную речь Трампа и формировать своё мнение о сказанном ещё до перевода.