В Кремле раскрыли интересную деталь о разговоре Путина и Трампа
Песков: Путин во время беседы с Трампом слышал оригинальную речь собеседника
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседуя с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пояснил, что во время телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом использовался последовательный перевод.
Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа. Видео © Telegram / Зарубин
По его словам, российский лидер, владеющий английским языком, мог слышать оригинальную речь Трампа и формировать своё мнение о сказанном ещё до перевода.
«Президент слышит голос своего визави, то есть слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит», — пояснил Песков.
Напомним, 19 мая президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа политиков длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента Россиипо итогам разговора с американским коллегой. В частности, глава Белого дома оценил стремление РФ к мирному решению украинского конфликта.