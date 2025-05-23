Разговор с Путиным открыл перед Трампом два пути по Украине
Профессор Миршаймер: У Трампа есть только два варианта урегулирования на Украине
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После диалога с российским лидером Владимиром Путиным, у президента США Дональда Трампа останется лишь два варианта развития событий в отношении украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«У него (Трампа) есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из переговоров)», — считает эксперт.
Он утверждает, что Трамп не станет с головой окунаться в поддержку Киева, как это сделал его предшественник Джо Байден. Он предпочтёт скорее выйти из переговорного процесса, предоставив решение всех этих проблем Европе.
«Так что, если исключить нас (Америку) из уравнения, то идея о том, что европейцы смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна», — заключил Миршаймер.
Ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп хочет установить более близкие отношения с Владимиром Путиным, а потому торопит своих советников с организацией саммита с участием их обоих. Раньше Европа надеялась, что США усилят санкции против России, однако теперь это стало совсем маловероятно.