Разговор с Путиным открыл перед Трампом два пути по Украине

После диалога с российским лидером Владимиром Путиным, у президента США Дональда Трампа останется лишь два варианта развития событий в отношении украинского конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«У него (Трампа) есть два пути. Он должен либо принять требования России, либо выйти (Из переговоров)», — считает эксперт.

Он утверждает, что Трамп не станет с головой окунаться в поддержку Киева, как это сделал его предшественник Джо Байден. Он предпочтёт скорее выйти из переговорного процесса, предоставив решение всех этих проблем Европе.