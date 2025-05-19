Путин: Трамп оценил стремление России к мирному решению украинского конфликта

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп отметил, что Россия демонстрирует заинтересованность в мирном разрешении украинского конфликта. Об этом журналистам рассказал глава государства Владимир Путин после завершения беседы с коллегой.

«Со своей стороны (Трамп. — Прим. Life.ru) также отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — заявил российский лидер.