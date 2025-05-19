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Регион
19 мая, 17:18

Путин: Трамп оценил стремление России к мирному решению украинского конфликта

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп отметил, что Россия демонстрирует заинтересованность в мирном разрешении украинского конфликта. Об этом журналистам рассказал глава государства Владимир Путин после завершения беседы с коллегой.

«Со своей стороны (Трамп. — Прим. Life.ru) также отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — заявил российский лидер.

Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов.

Наталья Афонина
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