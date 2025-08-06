Сборная России по баскетболу победила египтян в товарищеском матче

Российская сборная по баскетболу одержала победу в товарищеском матче с Египтом. Игра состоялась в Гизе и завершилась со счётом 94:67.

Национальные сборные России и Египта провели второй товарищеский матч за три дня. Самым результативным игроком в команде победителей стал Антон Квитковских, набравший 22 очка. Среди египетских баскетболистов выделился Амр Генди, которому удалось принести своей команде 12 очков. Предыдущая встреча состоялась 3 августа и завершилась поражением российских спортсменов со счётом 73:80.

Сборная Египта считается одной из самых сильных команд на континенте. Она 17 раз занимала призовые места в чемпионатах Африки, на счету египтян пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. По числу завоёванных титулов сборная Египта уступает только Анголе (11).