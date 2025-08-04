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4 августа, 01:35

Футболисту в Дании вручили тачку с картошкой после победы

Игроку «Сендерйюске» подарили тачку с картошкой после матча с «Нордшелландом»

Максим Суле с наградой после победы. Обложка © Х / SJFodbold

Максим Суле с наградой после победы. Обложка © Х / SJFodbold

Защитнику датской футбольной команды «Сендерйюске» Максиму Суле после победы в матче с «Нордшелландом» вручили необычный приз. В качестве награды за выдающуюся игру спортсмен получил тачку, наполненную картошкой.

Игра третьего тура чемпионата Дании прошла 3 августа и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Хедерслева. Суля стал автором одного из голов «Сендерйюске», в результате чего спортсмена признали лучшим игроком встречи. В качестве награды футболисту вручили 55 килограммов картофеля от спонсора игры.

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Ранее необычный приз получил футболист норвежского клуба «Брюне» Ян де Бур. После победы в матче с «Будё-Глимт» вратаря признали лучшим игроком встречи и подарили четыре лотка яиц. Болельщики в социальных сетях обратили внимание на реакцию голкипера на подобный приз: лицо спортсмена, держащего в руках яйца, не выражало никакой радости.

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Виталий Приходько
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