Отразил пенальти за яйца: В Норвегии лучшему игроку матча вручили необычный приз

Вратарь норвежской команды «Брюне» Ян де Бур был признан лучшим игроком матча и получил необычный приз — четыре лотка яиц. Болельщики в социальных сетях обратили внимание на его искреннюю «радость» от такого подарка.

Дебютный матч де Бура за «Брюне» прошел успешно: его команда одержала победу над «Буде-Глимт» со счётом 1:0. В этой игре вратарь продемонстрировал отличную игру, сделав три важных сейва и отразив пенальти на 55-й минуте.

«Ян де Бур был признан лучшим игроком «Брюне» против «Буде-Глимт» и отправился домой с призом лучшего игрока, которым в этом матче были четыре лотка яиц от Steinsland & Co», — говорится в сообщении клуба.