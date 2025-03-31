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31 марта, 17:42

Отразил пенальти за яйца: В Норвегии лучшему игроку матча вручили необычный приз

Норвежский ФК «Брюне» наградил лучшего игрока куриными яйцами

Футболист Ян де Бур с призом. Обложка © Х / Bryne FK

Футболист Ян де Бур с призом. Обложка © Х / Bryne FK

Вратарь норвежской команды «Брюне» Ян де Бур был признан лучшим игроком матча и получил необычный приз — четыре лотка яиц. Болельщики в социальных сетях обратили внимание на его искреннюю «радость» от такого подарка.

Дебютный матч де Бура за «Брюне» прошел успешно: его команда одержала победу над «Буде-Глимт» со счётом 1:0. В этой игре вратарь продемонстрировал отличную игру, сделав три важных сейва и отразив пенальти на 55-й минуте.

«Ян де Бур был признан лучшим игроком «Брюне» против «Буде-Глимт» и отправился домой с призом лучшего игрока, которым в этом матче были четыре лотка яиц от Steinsland & Co», — говорится в сообщении клуба.

Похоже, что Ян де Бур не осознаёт до конца своё счастье, ведь в США до сих пор не могут решить проблему с дефицитом яиц. Ранее российский защитник Михаил Сергачёв, выступающий в составе американского хоккейного клуба «Юта» рассказал, что делится со своими товарищами по команде яйцами, которые дома ему несут куры. Хоккеисты высоко ценят такие подарки из курятника Сергачёва.

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Алена Пенчугина
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