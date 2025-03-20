Байден устроил куриный геноцид, чтобы сделать Трампу проблемы с яйцами
Белый дом: Байден убил почти 8 миллионов кур перед инаугурацией Трампа
В последние дни правления экс-президент США Джо Байден организовал массовый забой 8 миллионов куриц. Это событие произошло аккурат перед инаугурацией нынешнего американского лидера Дональда Трампа и привело к дефициту яиц, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Яичный кризис — это кризис Байдена, но президент Трамп и [министр сельского хозяйства США] Брук Роллинз решают эту проблему!» — заявила Ливитт в соцсети X.
Выбраковка кур из-за птичьего гриппа по неделям. Фото © X / Karoline Leavitt
Напомним, в январе американцы столкнулись с крупным дефицитом куриных яиц из-за птичьего гриппа. Дошло до того, что в Пенсильвании неизвестные украли яиц на 40 тысяч долларов из трейлера. А недавно США обратились к европейским странам по поводу поставок этого продукта, но там дали от ворот поворот.
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