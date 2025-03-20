Байден устроил куриный геноцид, чтобы сделать Трампу проблемы с яйцами

В последние дни правления экс-президент США Джо Байден организовал массовый забой 8 миллионов куриц. Это событие произошло аккурат перед инаугурацией нынешнего американского лидера Дональда Трампа и привело к дефициту яиц, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.