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5 февраля, 12:51

В США похитили дефицитных яиц на 40 тысяч долларов

В Пенсильвании украли около 100 тысяч куриных яиц на фоне сообщений о дефиците

В американском штате Пенсильвания неизвестные украли куриные яйца на 40 тысяч долларов после данных о дефиците продукта в США. Об инциденте докладывает телеканал CNN со ссылкой на заявление продовольственной компании Pete & Gerry's Organics.

Сообщается, что около 100 тысяч яиц похитили из трейлера для доставки товаров в городе Гринкасл.

«Pete & Gerry's известно о недавнем инциденте в округе Франклин, штат Пенсильвания, и мы активно сотрудничаем с местными правоохранительными органами для проведения расследования. <...> Мы серьёзно относимся к этому вопросу и настроены решить его как можно быстрее», — говорится в заявлении компании.

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Напомним, жители США столкнулись с острым дефицитом куриных яиц и резким ростом цен на фоне эпидемии птичьего гриппа, которая охватила Штаты. Так, в пригороде Вашингтона яйца отсутствуют на прилавках уже некоторое время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christina Patricya

Николай Рюмин
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