В США похитили дефицитных яиц на 40 тысяч долларов

В американском штате Пенсильвания неизвестные украли куриные яйца на 40 тысяч долларов после данных о дефиците продукта в США. Об инциденте докладывает телеканал CNN со ссылкой на заявление продовольственной компании Pete & Gerry's Organics.

Сообщается, что около 100 тысяч яиц похитили из трейлера для доставки товаров в городе Гринкасл.

«Pete & Gerry's известно о недавнем инциденте в округе Франклин, штат Пенсильвания, и мы активно сотрудничаем с местными правоохранительными органами для проведения расследования. <...> Мы серьёзно относимся к этому вопросу и настроены решить его как можно быстрее», — говорится в заявлении компании.