В РФ производителей яиц и сливочного масла освободили от допвыплат ритейлерам

Правительство России внесло сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов питания, поэтому теперь производители освобождаются от выплаты вознаграждений розничным торговцам, говорится на официальном сайте кабинета министров. Указано, что данное решение позволит производителям уменьшить расходы при поставках товаров в торговые сети и использовать сэкономленные средства для модернизации и расширения производства.

«В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции», — говорится в сообщении кабмина.

Согласно законодательству о торговле, поставщики обязаны выплачивать розничным торговцам бонусы за закупку определенных объёмов товаров. В список товаров, для которых не требуется выплата вознаграждений ритейлерам, входят также пастеризованное питьевое молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, а также куриное мясо.