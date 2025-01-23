Российские ретейлеры перечислили самые подешевевшие за 2024 год продукты

Наибольшую динамику снижения цен в крупных российских торговых сетях за минувший год продемонстрировали гречка и куриные яйца. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ — объединение самых крупных ретейлеров России).

«Лидерами снижения цен в крупных торговых сетях в 2024 году (в сравнении с 2023 годом. — прим. Life.ru) стали гречневая крупа (минус 14,8%) и куриные яйца (минус 11,16%), также подешевели свинина (минус 2,3%), тушка бройлера (минус 2,1%) и баранина (минус 0,25%)», — сказано в публикации.

Наиболее значительно в декабре в магазинах крупных ретейлеров подешевели гречневая крупа, а также свинина и говядина. Минимальная стоимость гречки упала на 3% к ноябрьским ценам, говядина стала дешевле на 1%, свинина — на 0,96%. Кроме того, снизились цены на рис — на 0,45%, мороженую неразделанную рыбу — на 0,39%, хлеб из пшеничной муки — на 0,34% и пшено — на 0,33%.

Средняя наценка на продукты первой необходимости в 25 категориях товаров в крупных торговых сетях за декабрь остановилась на значении в 4,8%. В годовом выражении средняя наценка сетей на продукты «первой цены» социального значения (то есть, самые доступные из социально значимых товаров) составила 5,7%. При этом самые доступные позиции в категориях подсолнечное масло, куриные яйца, говядина, тушка бройлера-цыплёнка и белокочанная капуста продавались в декабре с нулевыми и отрицательными наценками в сетевых розничных магазинах.