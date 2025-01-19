РИАН: Куриные яйца пропали с прилавков в США из-за эпидемии птичьего гриппа

Жители США столкнулись с острым дефицитом куриных яиц и резким ростом цен на фоне эпидемии птичьего гриппа, которая охватила Штаты. Так, в пригороде Вашингтона яйца отсутствуют на прилавках уже несколько дней, сообщает РИА «Новости».

«В связи с общенациональным сокращением поставок у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства», — гласит табличка в одном из продуктовых магазинов.