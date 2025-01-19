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19 января, 04:53

РИАН: Куриные яйца пропали с прилавков в США из-за эпидемии птичьего гриппа

Жители США столкнулись с острым дефицитом куриных яиц и резким ростом цен на фоне эпидемии птичьего гриппа, которая охватила Штаты. Так, в пригороде Вашингтона яйца отсутствуют на прилавках уже несколько дней, сообщает РИА «Новости».

«В связи с общенациональным сокращением поставок у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства», — гласит табличка в одном из продуктовых магазинов.

Сотрудники торгового предприятия рассказали агентству, что поставки продолжаются, однако их объёмы значительно сократились из-за ажиотажа со стороны покупателей. При этом вся продукция, которая прибывает утром, «сразу же улетает». Кроме того, магазинах больше нет фиксированной цены на яйца. Стоимость каждой партии пишется на ценниках вручную в зависимости от спроса.

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Shutterstock / FOTODOM / shutting

Анатолий Цейко
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