РИАН: Куриные яйца пропали с прилавков в США из-за эпидемии птичьего гриппа
Жители США столкнулись с острым дефицитом куриных яиц и резким ростом цен на фоне эпидемии птичьего гриппа, которая охватила Штаты. Так, в пригороде Вашингтона яйца отсутствуют на прилавках уже несколько дней, сообщает РИА «Новости».
«В связи с общенациональным сокращением поставок у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства», — гласит табличка в одном из продуктовых магазинов.
Сотрудники торгового предприятия рассказали агентству, что поставки продолжаются, однако их объёмы значительно сократились из-за ажиотажа со стороны покупателей. При этом вся продукция, которая прибывает утром, «сразу же улетает». Кроме того, магазинах больше нет фиксированной цены на яйца. Стоимость каждой партии пишется на ценниках вручную в зависимости от спроса.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках своей прощальной речи заявил, что США в данный момент сталкиваются с вызовами беспрецедентного уровня сложности и взаимосвязанности. Одина из главных проблем Штатов — растущий госдолг, который может обернуться для государства банкротством. Тем временем Минфин США объявил о чрезвычайных мерах для предотвращения дефолта, которые ведомство начнёт вводить после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
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