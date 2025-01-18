Минфин США в первый рабочий день Трампа остановит ряд пособий для избежания дефолта
Минфин США объявил о чрезвычайных мерах для предотвращения дефолта
Министерство финансов США с 21 января начнёт вводить экстренные меры, чтобы избежать дефолта. Об этом стало известно из письма главы Минфина в уходящей администрации Джанет Йеллен, адресованного спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону, руководителям партийных фракций и председателям профильных комитетов.
В документе Йеллен проинформировала, что министерство приостановит финансирование ряда пособий и примет другие меры для предотвращения дефолта. Она отметила, что период действия этих мер будет сопровождаться «существенной неопределённостью». Министр также обратилась к Конгрессу с просьбой как можно быстрее урегулировать ситуацию с государственным долгом.
Ещё в декабре 2024 года Йеллен предупреждала, что уровень госдолга достигнет своего потолка в период между 14 и 23 января. Если Конгресс не предпримет действий, Минфин будет вынужден вводить ограничительные меры. На данный момент государственный долг США составляет около 36,2 трлн долларов.
Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry