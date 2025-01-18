Минфин США в первый рабочий день Трампа остановит ряд пособий для избежания дефолта

Министерство финансов США с 21 января начнёт вводить экстренные меры, чтобы избежать дефолта. Об этом стало известно из письма главы Минфина в уходящей администрации Джанет Йеллен, адресованного спикеру Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону, руководителям партийных фракций и председателям профильных комитетов.

В документе Йеллен проинформировала, что министерство приостановит финансирование ряда пособий и примет другие меры для предотвращения дефолта. Она отметила, что период действия этих мер будет сопровождаться «существенной неопределённостью». Министр также обратилась к Конгрессу с просьбой как можно быстрее урегулировать ситуацию с государственным долгом.